В Армении раскрыта коррупционная схема освобождения от армии

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла коррупционную схему освобождения или отсрочки от воинской службы, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Была выявлена коррупционная схема, в которую были вовлечены чиновники, сотрудники военного комиссариата и врачи. Последние за взятку организовывали и осуществляли процесс освобождения или получения отсрочки от обязательной службы в армии более сорока призывников в ходе летнего призыва 2018 года на основании фальшивых медицинских документов", — говорится в сообщении пресс-службы СНБ Армении.

По данным СНБ Армении, бывший военнослужащий республиканского сборного пункта минобороны Армении Коля Косакян, используя свои связи среди сотрудников и врачей, за взятку в размере 14 тысяч долларов организовывал процесс предоставления призывникам фальшивых медицинских документов, а затем и процесс освобождения от обязательной воинской службы, предоставления отсрочки или зачисления в запас.

В связи с установленным фактами, троим задержанным предъявлены обвинения в получении и содействии в даче взяток в особо крупных размерах. В их отношении в качестве меры пресечения избран арест.