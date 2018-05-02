 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении работники золотого рудника и швейной фабрики объявили забастовку и примкнули к акции протеста

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Армении работники золотого рудника, объявив забастовку, примкнули к акции протеста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  об этом заявили из гражданской инициативы "Армянский экологический фронт" (АЭФ).

    Строительные работы, предусмотренные на руднике в Амулсаре, прекращены, поскольку сотрудники поддержали забастовку, объявленную в Ереване. Сейчас они направляются в Ереван. 

    Забастовка также объявили  на швейной фабрике "Глория" в Ванадзоре, на улицу вышли 3000 сотрудников.

    Дорожное движение в городе парализовано, сюда едут и жители из близлежащих населенных пунктов.

    Демонстранты скандируют: "Ваграм, уходи!", имея в виду Ваграма Багдасаряна, возглавляющего фракцию РПА. 

    Отметим, что Багдасарян был избран депутатом от Лорийской области.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi