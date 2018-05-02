В Армении работники золотого рудника и швейной фабрики объявили забастовку и примкнули к акции протеста

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Армении работники золотого рудника, объявив забастовку, примкнули к акции протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили из гражданской инициативы "Армянский экологический фронт" (АЭФ).

Строительные работы, предусмотренные на руднике в Амулсаре, прекращены, поскольку сотрудники поддержали забастовку, объявленную в Ереване. Сейчас они направляются в Ереван.

Забастовка также объявили на швейной фабрике "Глория" в Ванадзоре, на улицу вышли 3000 сотрудников.

Дорожное движение в городе парализовано, сюда едут и жители из близлежащих населенных пунктов.

Демонстранты скандируют: "Ваграм, уходи!", имея в виду Ваграма Багдасаряна, возглавляющего фракцию РПА.

Отметим, что Багдасарян был избран депутатом от Лорийской области.