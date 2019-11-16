В Армении пять человек погибли от отравления угарным газом

Пожилая женщина и четверо детей скончались в субботу в Армении, предположительно, отравившись угарным газом.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости представитель Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

По ее словам, инцидент произошел в городе Нор-Ачин в 25 километрах от Еревана."В одной из квартир обнаружены тела 77-летней женщины и четырех несовершеннолетних", - сказала Арутюнян.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.

"По предварительным данным, смерть пяти человек наступила в результате отравления угарным газом", - отметила Арутюнян.