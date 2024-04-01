В Армении проведут опрос для определения реального рейтинга премьера Пашиняна

Аппарат премьер-министра Армении привлек консалтинговую компанию AM Partners для проведения опроса с целью определения рейтинга Никола Пашиняна.

Аппарат премьер-министра Армении привлек консалтинговую компанию AM Partners для проведения опроса с целью определения рейтинга Никола Пашиняна.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Жоговурд", контракт с этой армянской компанией, стоимостью 16,755 млн драмов (около 43 тысяч долларов США) нацелен "на исследование общественного восприятия гражданами Армении государства и государственности".

"Из описания контракта можно сделать вывод, что будет проведен анализ представлений о государстве и отношения к нему граждан Армении, оценки рисков и управления", - пишет газета.

Издание отмечает, что до срока истечения полномочий Пашиняна осталось 730 дней, т.е. почти 2 года, и "премьер-министр опасается покинуть свое кресло".

"Недоверие к его работе и личности перешло допустимый предел. Пашинян и его правительство пытаются продлить срок собственного правления. Именно это сомнение привело к опросу, в котором должны принять участие 1200 граждан до июня 2024 года", - отмечает "Жоговурд".