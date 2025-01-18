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В Армении против критикующего действия властей сатирика-публициста возбудили уголовное дело

В Армении против критикующего действия властей сатирика-публициста возбудили уголовное дело Против сатирика, публициста и драматурга Ваграма Саакяна, известного своими критическими высказываниями в адрес властей Армении, возбуждено уголовное дело.
В регионе
18 января 2025 г. 17:41
В Армении против критикующего действия властей сатирика-публициста возбудили уголовное дело

Против сатирика, публициста и драматурга Ваграма Саакяна, известного своими критическими высказываниями в адрес властей Армении, возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь председателя Следственного комитета Кима Авдалян.

Дело возбуждено по признакам пункта 3 части 2 статьи 329 (публичные высказывания или пропаганда ненависти, дискриминации, нетерпимости) УК Армении.

Пока СК не уточняет, какие именно высказывания Саакяна стали основанием для возбуждения дела.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hakimiyyəti tənqid edən publisistə qarşı cinayət işi açılıb

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