В Армении против критикующего действия властей сатирика-публициста возбудили уголовное дело

Против сатирика, публициста и драматурга Ваграма Саакяна, известного своими критическими высказываниями в адрес властей Армении, возбуждено уголовное дело.

Против сатирика, публициста и драматурга Ваграма Саакяна, известного своими критическими высказываниями в адрес властей Армении, возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь председателя Следственного комитета Кима Авдалян.

Дело возбуждено по признакам пункта 3 части 2 статьи 329 (публичные высказывания или пропаганда ненависти, дискриминации, нетерпимости) УК Армении.

Пока СК не уточняет, какие именно высказывания Саакяна стали основанием для возбуждения дела.