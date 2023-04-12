В Армении против оппозиционного депутата будет начато уголовное производство

Против депутата парламента Армении Мгера Саакяна будет возбуждено уголовное производство.

Против депутата парламента Армении Мгера Саакяна будет возбуждено уголовное производство.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующее решение было принято на заседании Национального собрания в среду.

Ходатайство генерального прокурора, представленное в парламент, было принято 65 голосами "за", единогласно (еще 32 депутата не приняли участия в голосовании).

Напомним, что спор между депутатами Владимиром Варданяном (фракция "Гражданский договор") и Мгером Саакяном (фракция "Айастан"), переросший в потасовку, произошел на закрытом заседании в парламенте Армении 31 марта. В результате Варданян был госпитализирован.