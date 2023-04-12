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В Армении против оппозиционного депутата будет начато уголовное производство

В Армении против оппозиционного депутата будет начато уголовное производство Против депутата парламента Армении Мгера Саакяна будет возбуждено уголовное производство.
В регионе
12 апреля 2023 г. 12:11
В Армении против оппозиционного депутата будет начато уголовное производство

Против депутата парламента Армении Мгера Саакяна будет возбуждено уголовное производство.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующее решение было принято на заседании Национального собрания в среду.

Ходатайство генерального прокурора, представленное в парламент, было принято 65 голосами "за", единогласно (еще 32 депутата не приняли участия в голосовании).

Напомним, что спор между депутатами Владимиром Варданяном (фракция "Гражданский договор") и Мгером Саакяном (фракция "Айастан"), переросший в потасовку, произошел на закрытом заседании в парламенте Армении 31 марта. В результате Варданян был госпитализирован.

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