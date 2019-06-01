В Армении протестуют против Пашиняна, задержаны около 30 человек

Члены общественной организации "Адеквад" организовали в Армении акции протеста против действующего премьера республики Никола Пашиняна, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.

"Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна (премьер Армении 1 июня отмечает 44-летие - ИФ)", - отметили организаторы.

Позднее они сообщили, что в акциях принимали участие 80 человек, 29 из которых были задержаны.