В Армении протестуют против освобождения Манвела Григоряна

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Армении начались акции протеста против освобождения бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что группа граждан закрыла центральные улицы Эчмиадзина.

Поздно вечером ереванский суд общей юрисдикции освободил Манвела Григоряна за 25 миллионов драмов (свыше 51 тыс. долларов).

Напомним, что Манвел Григорян был задержан 19 июня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов, присвоении имущества.