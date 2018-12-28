В Армении продолжатся акции протеста против российской военной базы

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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ В Армении пройдут очередные акции протеста против 102-ой российской военной базы, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщил один из организаторов акции протеста, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, еще одна манифестация должна состояться 12 января в Гюмри.
Т. Хзмалян подчеркнул, что они требуют вывод российских войск с территории Армении.
Напомним, ранее подобная акция протеста прошла в Ереване у посольства России.
Tural AsadiАвтор новости