В Армении произошло землетрясение

В Ширакской области Армении произошло землетрясение магнитудой 3,6.
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Согласно информации, эпицентр землетрясения находился недалеко от границы Армении с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25,84 км.
В армянском МВД сообщили, что землетрясение магнитудой 3-4 произошло 7 июля в 22:05 по местному времени (совпадает с бакинским) в 17 км к северо-востоку от села Бавра.
"Толчки ощущались в селах Сарагюх, Бавра, Тавшут, Газанчи и Ашоцк Ширакской области, а также в селах Сарчапет и Паххбюр Лорийской области", - уточнили в ведомстве.