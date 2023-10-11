О нас

В Армении произошло землетрясение

В Армении произошло землетрясение Недалеко от города Джермука произошло землетрясение.
В регионе
11 октября 2023 г. 17:02
В Армении произошло землетрясение

Недалеко от города Джермука произошло землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Толчки были зафиксированы в 16:00 по местному времени в 18 км севернее города Джермука на границе с Азербайджаном.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 3.

В эпицентре сила землетрясение составила 4 балла. Толчки ощущались в Джермуке, селах Гндеваз и Кечут (2-3 балла), а также в селе Карчахбюр (Гегаркуник) – 2 балла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Quake hits Armenia

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi