В Армении произошло землетрясение

Недалеко от города Джермука произошло землетрясение.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Толчки были зафиксированы в 16:00 по местному времени в 18 км севернее города Джермука на границе с Азербайджаном.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 3.
В эпицентре сила землетрясение составила 4 балла. Толчки ощущались в Джермуке, селах Гндеваз и Кечут (2-3 балла), а также в селе Карчахбюр (Гегаркуник) – 2 балла.