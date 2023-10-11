В Армении произошло землетрясение

Недалеко от города Джермука произошло землетрясение.

Недалеко от города Джермука произошло землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Толчки были зафиксированы в 16:00 по местному времени в 18 км севернее города Джермука на границе с Азербайджаном.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 3.

В эпицентре сила землетрясение составила 4 балла. Толчки ощущались в Джермуке, селах Гндеваз и Кечут (2-3 балла), а также в селе Карчахбюр (Гегаркуник) – 2 балла.