В Армении произошло тяжелое ДТП, пострадали десятки человек

Тяжелое ДТП произошло на трассе Ереван-Ванадзор, в результате чего 20 человек доставлены в больницу.

Тяжелое ДТП произошло на трассе Ереван-Ванадзор, в результате чего 20 человек доставлены в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 18:30 (совпадает с бакинским временем) на 94-м километре дороги столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ-53, в результате чего 20 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

В результате столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части шоссе и оказались в поле.

По факту аварии в Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют личность водителей и пострадавших.