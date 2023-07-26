О нас

В Армении произошло тяжелое ДТП, пострадали десятки человек

В Армении произошло тяжелое ДТП, пострадали десятки человек Тяжелое ДТП произошло на трассе Ереван-Ванадзор, в результате чего 20 человек доставлены в больницу.
В регионе
26 июля 2023 г. 21:06
В Армении произошло тяжелое ДТП, пострадали десятки человек

Тяжелое ДТП произошло на трассе Ереван-Ванадзор, в результате чего 20 человек доставлены в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 18:30 (совпадает с бакинским временем) на 94-м километре дороги столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ-53, в результате чего 20 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

В результате столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части шоссе и оказались в поле.

По факту аварии в Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют личность водителей и пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ağır yol qəzası olub, onlarla insan yaralanıb

Другие новости из категории

Эрдоган обсудил с главой МИД КНР двусторонние отношения, ситуацию в Украине
Эрдоган обсудил с главой МИД КНР двусторонние отношения, ситуацию в Украине
26 июля 2023 г. 17:51
Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре
26 июля 2023 г. 16:12
Президент Турции провел переговоры с главой Палестины и лидером ХАМАС
ФотоПрезидент Турции провел переговоры с главой Палестины и лидером ХАМАС
26 июля 2023 г. 15:54
Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси
Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Беларуси
26 июля 2023 г. 15:32
Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году
Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году
26 июля 2023 г. 15:27
Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран
ВидеоИндия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран
26 июля 2023 г. 15:23
Шмыгаль: Правительство Украины выделило свыше $1 млрд на производство БПЛА
Шмыгаль: Правительство Украины выделило свыше $1 млрд на производство БПЛА
26 июля 2023 г. 15:00
Персонал посольства России в Кишиневе сократят до 10 дипломатов
Персонал посольства России в Кишиневе сократят до 10 дипломатов
26 июля 2023 г. 13:15
МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет
МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет
26 июля 2023 г. 13:00
Новый морской дрон украинского производства представлен на выставке в Стамбуле
Новый морской дрон украинского производства представлен на выставке в Стамбуле
26 июля 2023 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi