В Армении произошла вторая за день стрельба

В столице Армении Ереване произошел вооруженный инцидент.

В столице Армении Ереване произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что информация о стрельбе поступила в отдел полиции Арабкирского района.

Выехавшая на место происшествия на улицу Гюльбенкяна оперативная группа выяснила, что житель одного из домов, в состоянии алкогольного опьянения стрелял из охотничьего ружья из своей квартиры в воздух.

Сотрудники полиции обезвредили его и доставили в отделение. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведется расследование.

Отметим, что это второй вооруженный инцидент, зафиксированный в Армении за день.

Ранее на одном из избирательных участков Араратской области произошла стрельба. Так, между членами партий "Процветающая Армения" и "Верелк" возник спор, во время которого был произведен выстрел из газового пистолета.