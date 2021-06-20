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В Армении произошла вторая за день стрельба

В Армении произошла вторая за день стрельба В столице Армении Ереване произошел вооруженный инцидент.
В регионе
20 июня 2021 г. 19:57
В Армении произошла вторая за день стрельба

В столице Армении Ереване произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что информация о стрельбе поступила в отдел полиции Арабкирского района.

Выехавшая на место происшествия на улицу Гюльбенкяна оперативная группа выяснила, что житель одного из домов, в состоянии алкогольного опьянения стрелял из охотничьего ружья из своей квартиры в воздух.

Сотрудники полиции обезвредили его и доставили в отделение. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведется расследование.

Отметим, что это второй вооруженный инцидент, зафиксированный в Армении за день.

Ранее на одном из избирательных участков Араратской области произошла стрельба. Так, между членами партий "Процветающая Армения" и "Верелк" возник спор, во время которого был произведен выстрел из газового пистолета.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda gün ərzində ikinci atışma olub

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