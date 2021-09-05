В Армении произошла стрельба, есть раненый

В Котайской области Армении произошла стрельба и поножовщина.
Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Как отмечается, местный житель 21-летний Григор. С. с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. В результате расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что нападавшим являлся Ара. Г. Он также произвел несколько выстрелов из автомата.
По сведениям СМИ, совершивший преступление является военным и служит в ВС Армении.
По факту возбуждено уголовное дело.