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В Армении произошла стрельба, есть раненый

В Армении произошла стрельба, есть раненый В Котайской области Армении произошла стрельба и поножовщина
В регионе
5 сентября 2021 г. 17:43
В Армении произошла стрельба, есть раненый

В Котайской области Армении произошла стрельба и поножовщина.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, местный житель 21-летний Григор. С. с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. В результате расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что нападавшим являлся Ара. Г. Он также произвел несколько выстрелов из автомата.

По сведениям СМИ, совершивший преступление является военным и служит в ВС Армении.

По факту возбуждено уголовное дело.

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