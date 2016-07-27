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    ​В Армении произошла перестрелка, 2 членов "Сасна црер" получили ранения

    Идут переговоры для завершения процесса сдачи членов вооруженной группы

    Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Двое членов вооруженной группы, захватившей 17 июля полк Патрульно-постовой службы, Гагик Егиазарян и Арам Акопян, сдались правоохранительным органам.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-секретарь Полиции Армении Ашот Агаронян.

    По его словам, произошла перестрелка, в результате которой был ранен сотрудник правоохранительный органов, а также члены группы «Сасна црер» Павел Манукян и его сын Арам. Все трое были госпитализированы.

    «В настоящее время перестрелка прекратилась, идут переговоры для завершения процесса сдачи членов вооруженной группы», - отметил Агаронян.

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