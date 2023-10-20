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В Армении произошел вооруженный инцидент, ранен вице-мэр города

В Армении произошел вооруженный инцидент, ранен вице-мэр города Вице-мэр Аштарака (Арагацотнская область Армении) Вардан Сафарян получил ранение в результате вооруженного инцидента.
В регионе
20 октября 2023 г. 23:52
В Армении произошел вооруженный инцидент, ранен вице-мэр города

В Арагацотнской области Армении (Шорейельский махал - ред.) произошел вооруженный инцидент, в результате которого получил ранения вице-мер города Аштарак Вардан Сафарян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Подчеркивается, что в 17:00 в полицию поступила информация, что на дороге к зоне отдыха "Галусти дзор" произошла потасовка, прозвучали выстрелы, есть раненые. Прибывшие на место происшествия полицейские и следователи выяснили, что в ходе драки, возникшей между несколькими лицами, 37-летний Айк Г. произвел несколько выстрелов из имевшегося у него автомата.

В результате ранения получили вице-мэр города Аштарак Вардан Сафарян и еще один человек, их сначала доставили в местную больницу, а затем - в один из ереванских медучреждений. При осмотре места происшествия были найдены гильзы, следы крови, ножи, железные прутья и палки.

По факту возбуждено уголовное дело, согласно предварительной версии, инцидент произошел из-за земельного спора.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yerli sakinləri döyən vəzifəli şəxslər güllələnib, yaralılar var

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