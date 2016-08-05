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    В Армении проходят учения танковых подразделений

    В учениях задействовано более 100 военнослужащих, около 50 единиц военной техники

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На российской военной базе Южного военного округа, дислоцирующейся в Армении, военнослужащие танковых подразделений приступили к проведению учений на высокогорном полигоне "Алагяз" .

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в проведении практических огневых тренировок танковых подразделений задействовано более 100 военнослужащих, около 50 единиц военной техники, в том числе около 20 танков Т-72Б.

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