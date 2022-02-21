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В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов

В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов в Ереван. Граждане попытались помешать азербайджанским депутатам присоединиться к Парламентской ассамблее "Евронест", перекрыв дорогу в аэропорт "Звартноц". Затем произошло столкнов
В регионе
21 февраля 2022 г. 16:32
В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов

В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов в Ереван. Граждане попытались помешать азербайджанским депутатам присоединиться к Парламентской ассамблее "Евронест", перекрыв дорогу в аэропорт "Звартноц". Затем произошло столкновение протестующих с полицией, которая требовала освободить дорогу.

Как сообщает Report, один из участников акции пояснил цель акции протеста: "Мы собрались, чтобы не допустить дружбу с турками (азербайджанцами – ред.)".

Участники акции отмечают, что выступают против нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

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Версия на английском языке Protest staged in Armenia against arrival of Azerbaijani MPs in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda İrəvana səfər edən azərbaycanlı deputatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilir

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