В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов

В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов в Ереван. Граждане попытались помешать азербайджанским депутатам присоединиться к Парламентской ассамблее "Евронест", перекрыв дорогу в аэропорт "Звартноц". Затем произошло столкнов

В Армении проходит акция протеста против визита азербайджанских депутатов в Ереван. Граждане попытались помешать азербайджанским депутатам присоединиться к Парламентской ассамблее "Евронест", перекрыв дорогу в аэропорт "Звартноц". Затем произошло столкновение протестующих с полицией, которая требовала освободить дорогу.

Как сообщает Report, один из участников акции пояснил цель акции протеста: "Мы собрались, чтобы не допустить дружбу с турками (азербайджанцами – ред.)".

Участники акции отмечают, что выступают против нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.