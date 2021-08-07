В Армении прогремел взрыв, погибли военный и еще один человек

В Армении прогремел взрыв, погибли военный и еще один человек

Произошел взрыв, погибли молодые супруги.

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В Гюмри произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на armenpress, об этом сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян. «Произошел взрыв, погибли молодые супруги. По предварительной информации, муж - военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сказал прокурор. На место происшествия прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции. На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты. По факту возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram