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В Армении прогремел взрыв, погибли военный и еще один человек

В Армении прогремел взрыв, погибли военный и еще один человек Произошел взрыв, погибли молодые супруги. 
В регионе
7 августа 2021 г. 18:47
В Армении прогремел взрыв, погибли военный и еще один человек

В Гюмри произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на armenpress, об этом сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян.

«Произошел взрыв, погибли молодые супруги. По предварительной информации, муж - военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сказал прокурор.

На место происшествия прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции.

На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda partlayış baş verib, hərbçi və daha bir nəfər həlak olub

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