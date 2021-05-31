В Армении продолжаются отставки

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал заявление об отставке. Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян. Заявление об уходе Галачян написал еще 27 мая. И

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал заявление об отставке. Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.



Заявление об уходе Галачян написал еще 27 мая. Известно, что в тот же день аналогичное заявление подал и.о. министра Ара Айвазян.

Позднее о своей отставке объявила и Анна Нагдалян. Об этом она сообщила в своем Facebook. Особую признательность она выразила уже бывшим главам МИД Ара Айвазяну и Зограбу Мнацаканяну за оказанное ей высокое доверие.

