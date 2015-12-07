В Армении продолжатся акции протеста

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Акция протеста в центре Еревана, участники которой добиваются отмены результатов референдума по конституционным реформам продолжится, митинг возобновится в понедельник в 16:00. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил один из организаторов акции и лидер движения "Новая Армения" Жирайр Сефилян.

Тем не менее, по его словам, круглосуточная сидячая забастовка сторонников движения на Площади Свободы продолжается.

Общереспубликанский референдум по внесению изменений в Конституцию состоялся в Армении 6 декабря. По данным ЦИК Армении побеждают сторонники реформ, однако оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях.

Конституционные поправки предусматривают переход от действующей полупрезидентской формы правления к парламентской.