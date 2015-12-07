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    В Армении продолжатся акции протеста

    Лидер движения Новая Армения: Митинг возобновится сегодня в 16:00

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Акция протеста в центре Еревана, участники которой добиваются отмены результатов референдума по конституционным реформам продолжится, митинг возобновится в понедельник в 16:00. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил один из организаторов акции и лидер движения "Новая Армения" Жирайр Сефилян.

    Тем не менее, по его словам, круглосуточная сидячая забастовка сторонников движения на Площади Свободы продолжается. 

    Общереспубликанский референдум по внесению изменений в Конституцию состоялся в Армении 6 декабря. По данным ЦИК Армении  побеждают сторонники реформ, однако оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях.

    Конституционные поправки предусматривают переход от действующей полупрезидентской формы правления к парламентской.

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