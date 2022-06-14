В Армении продолжается демографический спад

В Армении за период январь-апрель текущего года было зарегистрировано 5 229 браков, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Армении за период январь-апрель текущего года было зарегистрировано 5 229 браков, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на статистический комитет.

Это можно объяснить социально-экономическими проблемами в обществе, негативными ожиданиями, а также проблемами безопасности.

В условиях уменьшения количества браков увеличивается число разводов. В январе-апреле в Армении зарегистрировано 1 492 развода, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это привело к обострению демографических проблем: за первые 4 месяца в Армении родилось 10 869 детей, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.