В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу

Кабмин Армении на внеочередном заседании 12 июня продлит на месяц режим чрезвычайного положения, введенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг премьер-министр Никол Пашинян.

"Завтра состоится внеочередное заседание правительства, во время которого мы примем решение о продлении режима чрезвычайного положения на месяц", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, срок режима ЧП продлевается, так как причины, из-за которых он был введен, пока не устранены.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 11 июня, COVID-19 выявлен у 14669 человек, 5466 вылечились и 245 скончались.