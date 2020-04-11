В Армении продлят режим ЧП на месяц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание в ходе заседания специальной комиссии по предотвращению распространения коронавируса нового типа подготовить новое решение кабмина, которое предусматривает продление режима чрезвычайного положения на 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Вице-премьер Тигран Авинян предложил на 30 дней продлить режим ЧП, сохраняя ограничения работы общественного транспорта, передвижения граждан, о чем последуют специальные решения комендатуры ЧП. Премьер-министр Пашинян дал указание кабмину подготовить соответствующее решение, после принятия которого правительство, согласно конституции, созовет внеочередное заседание парламента", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Правительство Армении 16 марта в ходе экстренного заседания приняло решение ввести чрезвычайное положение до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.