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В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса

В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса Правительство Армении намерено продлить на месяц введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения.
В регионе
5 августа 2020 г. 19:20
В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении намерено продлить на месяц введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на брифинге заявил вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта режима ЧП.

"Мы приняли решение на месяц продлить срок режима ЧП в стране. Однако, несмотря на данное решение, мы внесем серьезные изменения и пересмотрим некоторые детали режима. В частности, мы пересмотрим возможность въезда в страну для иностранных граждан, снимем ограничения на экспорт некоторых товаров, также пересмотрим вопрос о возможности участвовать в митингах", - отметил он.

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