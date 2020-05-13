В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса, при этом возвращать экономические и прочие ограничения правительство не собирается. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил группе граждан.

Н. Пашинян прогулялся по центру Еревана, побеседовал с людьми. В одной из бесед он упомянул, что режим ЧП продлят. При этом, по словам главы правительства, возвращать экономические и прочие ограничения правительство не собирается. "Многое зависит от нас с вами", - добавил премьер.

По состоянию на утро 13 мая, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3 718. За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 180 человек.

