В Армении продлили режим ЧП

Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на месяц, до 13 июня.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, постановление об этом было принято на заседании правительства 14 мая.

Режим ЧП продлевается из-за того, что число случаев заражения остается довольно высоким.

В частности, по состоянию на 14 мая, число подтвержденных случаев заражения составило 3 860, из них выздоровели 1 572, лечение проходят 2 218, скончались 49 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.