В Армении признали утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии

Кабмин Армении признала утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии, подписанное 27 марта 1997 года.

Кабмин Армении признала утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии, подписанное 27 марта 1997 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении в четверг.

"Цель соглашения состояла в развитии многонациональной современной кинокультуры, сохранении и расширении традиций национального кинематографа, придание нового импульса развитию сотрудничества стран СНГ в области культуры", - говорится в постановлении.

Отмечается, что принятие данного решения обусловлено тем, что соглашение утратило свою актуальность.

Министерство образования, науки, культуры и спорта посчитало целесообразным подписать протокол о признании соглашения утратившим силу.