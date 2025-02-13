О нас

В Армении признали утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии

В Армении признали утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии Кабмин Армении признала утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии, подписанное 27 марта 1997 года.
В регионе
13 февраля 2025 г. 12:22
В Армении признали утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии

Кабмин Армении признала утратившим силу соглашение о создании Евразийской киноакадемии, подписанное 27 марта 1997 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении в четверг.

"Цель соглашения состояла в развитии многонациональной современной кинокультуры, сохранении и расширении традиций национального кинематографа, придание нового импульса развитию сотрудничества стран СНГ в области культуры", - говорится в постановлении.

Отмечается, что принятие данного решения обусловлено тем, что соглашение утратило свою актуальность.

Министерство образования, науки, культуры и спорта посчитало целесообразным подписать протокол о признании соглашения утратившим силу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Avrasiya Kino Akademiyasının yaradılması haqqında saziş qüvvədən düşüb

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi