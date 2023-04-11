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В Армении приостановят вещание пяти местных телеканалов из-за долгов

В Армении приостановят вещание пяти местных телеканалов из-за долгов Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит на два часа вещание пяти армянских телеканалов.
В регионе
11 апреля 2023 г. 11:35
В Армении приостановят вещание пяти местных телеканалов из-за долгов

Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит на два часа вещание пяти армянских телеканалов.

Как передает Report, об этом в интервью "Арменпресс" сообщил начальник управления кадров, юридического и экономического управления Министерства высокотехнологичной промышленности Гарик Айрапетян.

По его словам, речь идет о накопивших долги телекомпаниях "Шант", "АТВ", "Freenews", "Дар 21" и "Фортуна". Решение принято исключительно по причине невыполнения договорных обязательств, и попытки найти здесь политический подтекст несостоятельны.

"Этот процесс не имеет никакого отношения к содержанию эфира, о чем нагляднее всего говорит список попавших под санкции телекомпаний", - отметил он.

Отметим, что телекомпания "Шант" занимает лидирующие позиции по рейтингу в Армении. Телеканал "Freenews" же считается провластным и часто в СМИ появляется информация о том, что она связана со спикером парламента Аленом Симоняном.

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Версия на английском языке Armenia to suspend broadcasting of 5 local TV channels due to debts

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