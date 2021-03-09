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В Армении приостановлен мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране

В Армении приостановлен мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН Марин Кларк-Хаттинг, посчитав, что методы ее работы являются проблематичными для страны
В регионе
9 марта 2021 г. 10:01
В Армении приостановлен мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране
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Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, посчитав, что методы ее работы являются проблематичными для страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

"Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении. Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении", - отметила она.

Ранее ряд армянских телеграм-каналов сообщили, что Кларк-Хаттинг занималась шпионажем, из-за чего власти Армении объявили ее persona non grata.

Кларк-Хаттинг вступила в должность представителя ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. Предыдущие четыре года она была представителем в Малайзии.

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Версия на английском языке Armenia suspends mandate of UNICEF representative

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