В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики под предлогом необходимости их экспертизы.
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"11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школы, где они очень востребованы. С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников", - написал сенатор.
Он напомнил, что России удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников школам Армении с обучением на русском языке. Решение было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации.