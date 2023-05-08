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В Армении взятого в плен азербайджанского военного приговорили к 11,5 годам тюрьмы

В Армении взятого в плен азербайджанского военного приговорили к 11,5 годам тюрьмы Один из азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией осужден на 11 с половиной лет тюрьмы
В регионе
8 мая 2023 г. 17:20
В Армении взятого в плен азербайджанского военного приговорили к 11,5 годам тюрьмы

Один из азербайджанских военнослужащих, оказавшийся в плену у армянской стороны после того, как они заблудившись попали на территорию Армении, приговорен судом к 11,5 годам тюрьмы.

Об этом передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

Отмечается, что Агшина Бабирова "признали виновным в незаконном пересечении границы, перевозке оружия и боеприпасов".

Следствие по делу второго военного - Гусейна Ахундова – продолжается. Он обвиняется еще и в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглы 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглы 2003 года рождения - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsir saxlanılan azərbaycanlı əsgərə 11,5 il həbs cəzası verilib

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