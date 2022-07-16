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В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер

В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер Начальник медпункта одной из воинских частей Минобороны Армении, фельдшер Кристине Чичян 1985 года рождения погибла в результате несчастного случая.
В регионе
16 июля 2022 г. 13:41
В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер

Начальник медпункта одной из воинских частей Минобороны Армении, фельдшер Кристине Чичян (1985 года рождения) погибла в результате несчастного случая.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июля. Чичян получила несовместимые с жизнью травмы. Подчеркивается, что врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось. Она скончалась на следующий день, 16 июля.

В ведомстве не уточняют, о каком именно инциденте идет речь.

Ведется расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Версия на английском языке Armenian soldier dies in unknown circumstances
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hərbçi naməlum şəraitdə ölüb

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