В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер

Начальник медпункта одной из воинских частей Минобороны Армении, фельдшер Кристине Чичян 1985 года рождения погибла в результате несчастного случая.

Начальник медпункта одной из воинских частей Минобороны Армении, фельдшер Кристине Чичян (1985 года рождения) погибла в результате несчастного случая.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июля. Чичян получила несовместимые с жизнью травмы. Подчеркивается, что врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось. Она скончалась на следующий день, 16 июля.

В ведомстве не уточняют, о каком именно инциденте идет речь.

Ведется расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.