В Армении предложили повысить возраст призыва до 37 лет

В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет.

В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с соответствующей законодательной инициативой выступил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян.

В рамках предложения планируется внести изменения в закон "О военной службе и статусе военнослужащего", а также дополнения в закон "О государственной пошлине" и Уголовный кодекс Армении.

Кроме повышения возрастного порога для службы, предлагается установить пошлину в 15 млн драмов (около $40 тыс.) для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Эта сумма позволит уклонившимся от армии гражданам старше 27 лет избежать уголовного преследования.

Цель инициативы — увеличить численность призывников и предотвратить случаи отказа от гражданства Армении среди мужчин.