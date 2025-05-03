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В Армении предложили повысить возраст призыва до 37 лет

В Армении предложили повысить возраст призыва до 37 лет В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет.
В регионе
3 мая 2025 г. 12:17
В Армении предложили повысить возраст призыва до 37 лет

В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с соответствующей законодательной инициативой выступил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян.

В рамках предложения планируется внести изменения в закон "О военной службе и статусе военнослужащего", а также дополнения в закон "О государственной пошлине" и Уголовный кодекс Армении.

Кроме повышения возрастного порога для службы, предлагается установить пошлину в 15 млн драмов (около $40 тыс.) для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Эта сумма позволит уклонившимся от армии гражданам старше 27 лет избежать уголовного преследования.

Цель инициативы — увеличить численность призывников и предотвратить случаи отказа от гражданства Армении среди мужчин.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda çağırış yaşının artırılması təklif edilib

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