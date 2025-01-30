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В Армении предложили поставить камеры наблюдения в аэропортах

В Армении предложили поставить камеры наблюдения в аэропортах МВД Армении должно установить камеры наблюдения на входе и выходе в аэропортах.
В регионе
30 января 2025 г. 11:30
В Армении предложили поставить камеры наблюдения в аэропортах

МВД Армении должно установить камеры наблюдения на входе и выходе в аэропортах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в пакете изменений в законе "О полиции" и сопутствующих законопроектах, которые представил на рассмотрение правительства депутат парламента от партии "Гражданский договор" Айк Саркисян.

В документе говорится о том, что камеры должны быть размещены с предупреждающими надписями "Территория находится в зоне видеосъемки МВД".

Также предлагается предоставить полиции доступ к действующим камерам наблюдения служб безопасности аэропортов, а также к камерам силовых ведомств на сухопутных КПП.

Отмечается, что эти данные могут предоставляться государственным и негосударственным организациям на платной основе (в случаях, не запрещенных законом). В каких случаях это может происходить, не уточняется.

В ответе МВД по поводу законопроекта дается в целом положительное заключение, но предлагается ограничить доступ полиции к камерам наблюдениям СНБ. С этим заключением проект поступит на рассмотрение парламента.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda aeroportlarda müşahidə kameralarının quraşdırılması təklif edilir

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