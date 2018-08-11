Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Армении предъявлено обвинение брату бывшего премьер-министра Овика Абрамяна — Генриху Абрамяну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Специальную следственную службу, передает Report.

«В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Генриху Абрамяну 10 августа предъявлено обвинение в том, что он незаконно приобрёл и хранил оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.