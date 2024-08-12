В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира

Правоохранительные органы Армении конфисковали порядка 10 тыс. долларов в ходе обысков у родственников арестованного главы администрации столичного района Арабкир Арама Азатяна.

Правоохранительные органы Армении конфисковали порядка 10 тыс. долларов в ходе обысков у родственников арестованного главы администрации столичного района Арабкир Арама Азатяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Обыски прошли в отцовском доме Азатяна и доме его тестя. Именно из дома тестя было конфисковано 9,9 тыс. долларов. По словам членов семьи, это деньги, заработанные на торговле.

Сообщается, что в ходе обыска в администрации района изъято несколько компьютеров.

8 августа Апелляционный суд изменил меру пресечения Азатяну с домашнего ареста на арест.

Следственный комитет Армении сообщил, что после обысков в администрации района Арабкир обвинения были предъявлены восьми сотрудникам префектуры.