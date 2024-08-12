О нас

В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира

В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира Правоохранительные органы Армении конфисковали порядка 10 тыс. долларов в ходе обысков у родственников арестованного главы администрации столичного района Арабкир Арама Азатяна.
В регионе
12 августа 2024 г. 12:40
В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира

Правоохранительные органы Армении конфисковали порядка 10 тыс. долларов в ходе обысков у родственников арестованного главы администрации столичного района Арабкир Арама Азатяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Обыски прошли в отцовском доме Азатяна и доме его тестя. Именно из дома тестя было конфисковано 9,9 тыс. долларов. По словам членов семьи, это деньги, заработанные на торговле.

Сообщается, что в ходе обыска в администрации района изъято несколько компьютеров.

8 августа Апелляционный суд изменил меру пресечения Азатяну с домашнего ареста на арест.

Следственный комитет Армении сообщил, что после обысков в администрации района Арабкир обвинения были предъявлены восьми сотрудникам префектуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ISW: Операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу
ISW: Операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу
12 августа 2024 г. 12:12
Яшар Гюлер: Обязательства в рамках НАТО остаются приоритетом для Турции
Яшар Гюлер: Обязательства в рамках НАТО остаются приоритетом для Турции
12 августа 2024 г. 12:07
Замглаву Минэнергетики Украины задержали за взятку в полмиллиона долларов
Замглаву Минэнергетики Украины задержали за взятку в полмиллиона долларов
12 августа 2024 г. 11:49
Белорусско-российские консультации по безопасности пройдут в Москве
Белорусско-российские консультации по безопасности пройдут в Москве
12 августа 2024 г. 11:20
В Кыргызстане при пожаре в доме погибли четыре человека
В Кыргызстане при пожаре в доме погибли четыре человека
12 августа 2024 г. 11:06
Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме Армия-2024 в РФ
Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме "Армия-2024" в РФ
12 августа 2024 г. 10:02
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4.2
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4.2
12 августа 2024 г. 05:22
Турция может заблокировать доступ к Telegram
Турция может заблокировать доступ к Telegram
11 августа 2024 г. 21:47
Грузия ожидает от США встречных шагов для нормализации отношений
Грузия ожидает от США встречных шагов для нормализации отношений
11 августа 2024 г. 16:02
В серьезном ДТП в Армении пострадали 20 человек
В серьезном ДТП в Армении пострадали 20 человек
11 августа 2024 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi