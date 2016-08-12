В Армении потребовали пожизненного срока для российского военного Пермякова

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Прокурор Геворг Геворгян потребовал наказания в виде пожизненного заключения для российского военного Валерия Пермякова в ходе судебного процесса по делу об убийстве семьи Аветисян в армянском городе Гюмри.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ходатайствую о признании российского военного Валерия Пермякова виновным в убийстве семи членов семьи Аветисян в Гюмри 12 января 2015 года, сопровождавшемся разбойным нападением, а также в попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы, и требую для него наказания в виде пожизненного заключения", - заявил Геворгян в ходе судебного заседания.

Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян ходатайствовал отложить суд на неделю с целью подготовить защитную речь. Суд удовлетворил ходатайство.

В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков - при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.