В Армении потребовали конфисковать здание Ереванского цирка у арестованного Карапетяна

иск был подан в Ереванский городской суд первой инстанции 7 июля 2025 года.

Комитет по управлению госимуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении подал в суд иск с требованием изъять в пользу государства здание Ереванского цирка, которое опосредованно находится в собственности арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Report, информация об иске имеется на сайте судебных исков Datalex.

В иске требутся расторгнуть договор отчуждения государственного имущества и признать недействительными госрегистрацию и запись о праве собственности на недвижимое имущество площадью 6 070 кв. м, хозяйственную постройку площадью 180,9 кв. м. Речь идет о здании цирка, вспомогательных постройках и земельном участке под ними.

По данным армянских СМИ, иск был подан в Ереванский городской суд первой инстанции 7 июля 2025 года.

По состоянию на 2019 год 76,5% компании принадлежит ЗАО "Ташир Капитал". "Ташир Капитал" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет Карапетян.