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В Армении потребовали конфисковать здание Ереванского цирка у арестованного Карапетяна

В Армении потребовали конфисковать здание Ереванского цирка у арестованного Карапетяна иск был подан в Ереванский городской суд первой инстанции 7 июля 2025 года.
В регионе
10 июля 2025 г. 16:49
В Армении потребовали конфисковать здание Ереванского цирка у арестованного Карапетяна

Комитет по управлению госимуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении подал в суд иск с требованием изъять в пользу государства здание Ереванского цирка, которое опосредованно находится в собственности арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Report, информация об иске имеется на сайте судебных исков Datalex.

В иске требутся расторгнуть договор отчуждения государственного имущества и признать недействительными госрегистрацию и запись о праве собственности на недвижимое имущество площадью 6 070 кв. м, хозяйственную постройку площадью 180,9 кв. м. Речь идет о здании цирка, вспомогательных постройках и земельном участке под ними.

По данным армянских СМИ, иск был подан в Ереванский городской суд первой инстанции 7 июля 2025 года.

По состоянию на 2019 год 76,5% компании принадлежит ЗАО "Ташир Капитал". "Ташир Капитал" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет Карапетян.

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