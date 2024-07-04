В Армении пострадавшему при взрыве гранаты в ходе протестов провели новую операцию

Пострадавшему при взрыве светошумовой гранаты во время столкновений между протестующими и полицией в Ереване Есаи Карамяну провели новую операцию.

Пострадавшему при взрыве светошумовой гранаты во время столкновений между протестующими и полицией в Ереване Есаи Карамяну провели новую операцию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об сообщила в соцсети его жена Наира Саакян.

"По оценке врачей, операция прошла успешно. Пересадили кожу с бедра на открытые участки руки. Повязку снимут через 5 дней. Надеемся, что все будет хорошо и необходимости в новых операциях не возникнет", – отметила она.

Карамян получил серьезную травму руки 12 июня во время столкновений у здания парламента, где движение "Тавуш во имя Родины" проводило акцию. Полиция использовала спецсредства для разгона протестующих, применив более десяти светошумовых гранат. Ему оторвало пальцы правой руки. Врачи сначала решили ампутировать кисть, но затем попытались сохранить пациенту хотя бы два пальца. Левая рука также была повреждена. Ранее Карамяну уже провели 2 операции.

В результате столкновений в общей сложности пострадал 101 человек, включая 17 полицейских.