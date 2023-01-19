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В Армении после пожара в казарме назначен новый глава II армейского корпуса

В Армении после пожара в казарме назначен новый глава II армейского корпуса Командующим 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении назначен полковник Гарегин Погосян. Соответствующий документ подписал президент страны Ваагн Хачатурян. Погосян заменил на этом посту Ваграма Григоряна, который был освобожден от занимаемой должн
В регионе
19 января 2023 г. 17:13
В Армении после пожара в казарме назначен новый глава II армейского корпуса

Командующим 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении назначен полковник Гарегин Погосян. Соответствующий документ подписал президент страны Ваагн Хачатурян. Погосян заменил на этом посту Ваграма Григоряна, который был освобожден от занимаемой должности после крупного пожара в одной из воинских частей, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Пожар в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии. На тушение пожара в воинской части потребовалось 5 часов.

По данным Следкома, причиной ЧП стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер и рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, в сторону казармы. Это и привело к тяжелым последствиям. Следствие и Генпрокуратура должны установить все обстоятельства случившегося.

С должностей освобождены шесть высших должностных лиц воинского соединения, включая Григоряна.

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