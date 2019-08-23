В Армении полковника военной полиции обвинили в получении крупной взятки

В Армении начальнику отделения Военной полиции министерства обороны предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по получению взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными обязанностями, сообщает Report со ссылкой армянские СМИ.

Обвиняемый полковник в октябре 2014 года узнал, что сын его друга, разыскиваемый в России, прибыл в Армению, однако не выполнил свои служебные обязанности в рамках обеспечения применения мер уголовной ответственности в его отношении. С этого же срока по 2016 год сотрудник военной полиции укрывал преступника.

Затем он потребовал у него и получил взятку в особо крупных размерах - 68,16 млн. драмов (143,4 тысяч долларов США), выдав ему военный билет в рамках предоставления ему армянского гражданства. Наряду с этим сотрудник военной полиции Армении посредством угроз потребовал у семьи друга осуществить имущественную сделку в его пользу - передать ему сумму в размере 7,16 млн. драмов (15 тысяч долларов).

Полковнику предъявлено обвинение по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, об укрывательстве преступления, получение взятки и вымогательстве.

В его отношении в качестве меры пресечения избран арест.