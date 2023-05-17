О нас

Родителей погибших, обвиненных в попытке похищения сына Пашиняна, подвергли приводу

Родителей погибших, обвиненных в попытке похищения сына Пашиняна, подвергли приводу Армянский правозащитник Рубен Меликян сообщил в соцсетях, что полицейские начали задерживать родителей погибших военных из инициативы "Зов сыновей" и доставили их в участок.
В регионе
17 мая 2023 г. 17:31
Родителей погибших, обвиненных в попытке похищения сына Пашиняна, подвергли приводу

Родителей погибших военных, обвиненных семьей армянского премьера Никола Пашиняна в похищении сына, подвергли приводу.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на правозащитника Рубена Меликяна.

В соцсетях он написал о том, что полицейские начали задерживать родителей погибших военных из инициативы "Зов сыновей" и доставили их в участок.

"Я опоздал на полминуты. У офиса организации "Зов сыновей" были красные береты и полицейские. Мне рассказали, что родителей жестко задерживали, хуже, чем было в "Ераблуре", - отметил он.

У офиса организации собираются другие участники инициативы, сам адвокат направляется в полицию, чтобы оказать необходимую правовую помощь.

Отметим, что ранее сегодня газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время), главредом которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян, сообщила о том, что сына премьера Ашота Пашиняна пытались похитить возле дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian police begin to detain representatives of Call of Sons initiative

Экслюзивные новости

Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
17 мая 2023 г. 14:11
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi