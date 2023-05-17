Родителей погибших, обвиненных в попытке похищения сына Пашиняна, подвергли приводу

Армянский правозащитник Рубен Меликян сообщил в соцсетях, что полицейские начали задерживать родителей погибших военных из инициативы "Зов сыновей" и доставили их в участок.

Родителей погибших военных, обвиненных семьей армянского премьера Никола Пашиняна в похищении сына, подвергли приводу.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на правозащитника Рубена Меликяна.

В соцсетях он написал о том, что полицейские начали задерживать родителей погибших военных из инициативы "Зов сыновей" и доставили их в участок.

"Я опоздал на полминуты. У офиса организации "Зов сыновей" были красные береты и полицейские. Мне рассказали, что родителей жестко задерживали, хуже, чем было в "Ераблуре", - отметил он.

У офиса организации собираются другие участники инициативы, сам адвокат направляется в полицию, чтобы оказать необходимую правовую помощь.

Отметим, что ранее сегодня газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время), главредом которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян, сообщила о том, что сына премьера Ашота Пашиняна пытались похитить возле дома.