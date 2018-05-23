Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Армении погиб военнослужащий срочной службы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Отмечается, что на боевом посту одной из частей юго-западного направления обнаружено тело рядового Мартина Хачатряна (1998 г.р) с огнестрельным ранением в области живота.

Он был призван на военную службу из Гюмри. Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие.