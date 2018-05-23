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    В Армении погиб военнослужащий

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Армении погиб военнослужащий срочной службы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

    Отмечается, что на боевом посту одной из частей юго-западного направления обнаружено тело рядового Мартина Хачатряна (1998 г.р) с огнестрельным ранением в области живота.

    Он был призван на военную службу из Гюмри. Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие.

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