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    В Армении погиб военнослужащий при невыясненных обстоятельствах

    Для выяснения обстоятельств дела ведется следствие

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Военнослужащий погиб в Армении при невыясненных обстоятельствах. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

    По данным министерства, 28 июля в одной из военных частей Армении было обнаружено тело военнослужащего-контрактника, рядового Аркадия Гамбаряна 1984 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.

    Для выяснения обстоятельств дела ведется следствие.

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