В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов

Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,91%.

Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,91%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказал на заседании перед подписанием протокола глава ЦИК Тигран Мукучян.

"В избирательные списки на выборах были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей. За партию "Гражданский договор" проголосовали 688 761 человек, или 53,91%, за блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна - ред.) - 269 481, или 21,9%, блок "Честь имею" (экс-президента Сержа Саргсяна – ред.) - 66 650, или 5,22%", - сказал Т.Мукучян.

Отметим, что согласно армянскому законодательству, хотя блок "Честь имею" не набрал необходимых 7% голосов, однако он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.