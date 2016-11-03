В Армении подполковнику войск полиции предъявлены обвинения в хищении крупных денежных сумм

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Армении предъявлено обвинение подполковнику, командиру второго батальона охраны общественного порядка одной из N-ской части войск полиции за хищение крупных денежных сумм под предлогом посредничества в передаче взятки.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, подполковник путем обмана и злоупотреблением доверия потребовал и похитил у старшего прапорщика роты батальона, у которого нет высшего образования, из-за чего он не может быть назначен на офицерскую должность, сумму в крупных размерах (1500 долларов США) с целью передачи другому должностному лицу денег за решение вопроса, связанного с присвоением офицерского звания и назначением на офицерскую должность.

Подполковнику предъявлены соответствующие обвинения. Следствие продолжается