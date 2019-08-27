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В Армении подполковника ВС арестовали по обвинению в крупном хищении

​В Армении подполковника ВС арестовали по обвинению в крупном хищении

Подполковника ВС Армении арестовали по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В ходе предварительного следствия,  установлено, что подполковник, командующий дивизионном N-ской воинской части минобороны Армении, в период с апреля 2016 года до июля 2019 года присвоил топлива на общую сумму почти 9,6 млн. драмов (около 20 тыс. долларов США).

Кроме того, подполковник, узнав о случае хищения из находящейся под его руководством радиолокационной станции, злоупотребил должностными полномочиями и не проинформировал вышестоящее командование, из-за чего правоохранительные органы узнали о хищении лишь через несколько месяцев. 

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