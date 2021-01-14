В Армении подорожали подсолнечное масло и мука, хлеб потерял в весе

В Армении еще до Нового года подорожали подсолнечное масло и мука (оба на 30-40%), а также хлеб и сахар.

В Армении еще до Нового года подорожали подсолнечное масло и мука (оба на 30-40%), а также хлеб и сахар.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель НПО "Центр консультаций потребителей" Карен Чилингарян.

По его словам, это связано с тем, что цены на указанную продукцию в России, откуда она импортируется, выросли.

"Зафиксирован рост цен также на цитрусовую продукцию. Одной из причин роста цен является девальвация драма. На фоне роста цен на муку, хозяйствующие субъекты в целях удержания цены на хлеб снизили его вес", - отметил он.