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В Армении подорожали подсолнечное масло и мука, хлеб потерял в весе

В Армении подорожали подсолнечное масло и мука, хлеб потерял в весе В Армении еще до Нового года подорожали подсолнечное масло и мука (оба на 30-40%), а также хлеб и сахар.
В регионе
14 января 2021 г. 21:56
В Армении подорожали подсолнечное масло и мука, хлеб потерял в весе

В Армении еще до Нового года подорожали подсолнечное масло и мука (оба на 30-40%), а также хлеб и сахар.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель НПО "Центр консультаций потребителей" Карен Чилингарян.

По его словам, это связано с тем, что цены на указанную продукцию в России, откуда она импортируется, выросли.

"Зафиксирован рост цен также на цитрусовую продукцию. Одной из причин роста цен является девальвация драма. На фоне роста цен на муку, хозяйствующие субъекты в целях удержания цены на хлеб снизили его вес", - отметил он.

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