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В Армении подорожали хлеб, масло…

В Армении подорожали хлеб, масло… За последние три дня в Армении выросли цены на потребительские товары, такие как молочные продукты, хлебобулочные изделия и продукты питания.
В регионе
4 декабря 2020 г. 01:16
В Армении подорожали хлеб, масло…

За последние три дня в Армении выросли цены на потребительские товары, такие как молочные продукты, хлебобулочные изделия и продукты питания.

Как передает Report, в беседе с NEWS.am горожане заявили, что рост цен заметен невооруженным глазом.

"Чтобы не замечать, нужно быть слепым. Подорожали йогурт, масло, выпечка на 10-15 драмов, но что поделать, жить надо. "Прошло три дня, как она стала дороже", - сказал один из горожан.

"Предметы первой необходимости: цена на муку, на лаваш и на масло. Вес уменьшился, цена осталась прежней, это скрытое увеличение. "Килограмм лаваша вырос на 29 драмов", - сказал другой.

Горожане уже ощущают влияние роста цен на свой бюджет. "Конечно, мы чувствуем, я пенсионер, пенсия такая же, цены выросли".

По мнению горожан, причина - рост курса доллара. Сегодня курс американской валюты составляет 510 драмов. Несмотря на это, граждане считают столь резкое повышение цен необоснованным.

"Такого резкого роста цен быть не должно, потому что товары поступили давно. Месяц, три недели назад все это началось, цены пошли вверх. Если бы в январе он стал дороже, мы бы сказали, что привезенные ресурсы исчерпаны. Мы надеемся, что это тоже временно", - отмечают жители.

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